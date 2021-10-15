Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattındaki parlama nedeniyle iki daire alev alev yandı - Haberler
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Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattındaki parlama nedeniyle iki daire alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattındaki parlama nedeniyle iki daire alev alev yandı

Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın doğalgaz hattında parlama meydana geldi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta 3 katlı bir binanın doğalgaz hattında parlama meydana geldi. Binanın giriş katındaki hurda ve kağıt yığınlarının tutuşmasıyla birlikte büyüyen yangında iki daire alev alev yandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz 3033 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın doğalgaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi. Binanın giriş katında bulunan hurda ve kağıt yığınları nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara da sirayet etti. Binada bulunan vatandaşlar korku ve panikle sokağa döküldü.

İki daire alev alev yandı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangınının büyümesiyle birlikte alevler kısa sürede binanın 1'inci ve 2'nci katındaki daireleri sardı. Binadaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye olurken binadaki yangın yandaki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda binada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattındaki parlama nedeniyle iki daire alev alev yandı

Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattındaki parlama nedeniyle iki daire alev alev yandı

Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattındaki parlama nedeniyle iki daire alev alev yandı

Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattındaki parlama nedeniyle iki daire alev alev yandı

Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattındaki parlama nedeniyle iki daire alev alev yandı

Esenyurt'ta 3 katlı binanın doğalgaz hattındaki parlama nedeniyle iki daire alev alev yandı

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