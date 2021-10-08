Esenyurt'ta 11 işçinin yanarak ölmesine ilişkin davada karar açıklandı

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan 11 işçinin kaldıkları çadırda çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin dava, Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından yeniden karara bağlandı. Mahkeme 12 sanığın 14 yıl ile 5 yıl 10 ay arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Esenyurt'ta 11 Mart 2012'de bir alışveriş merkezinin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı çadırda yangın çıkmış ve çadırdan çıkamayan 11 kişi yanarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 13 kişi hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' ve 'taksirle yangına neden olma' suçlarından 23,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. 2015 yılında karara bağlanan davada mahkeme 7 sanığın değişen oranlarda hapis ile cezalandırılmalarına hükmetmişti. Mahkeme 6 sanık hakkında ise beraat kararı vermişti. Yargıtay'a giden dosyada beraat hükmü onanırken hapis cezası alan sanıklar yönünden karar bozulmuştu. Yeniden görülmeye başlanılan davada 15 kişi hakkında ek iddianame düzenlenerek 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında 2 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada oğlunu kaybeden Ayşe Kıyak, "Oğlumun ölümüne sebep olan kişilerin ceza almasını talep ediyorum" dedi. Ağabeyini kaybeden Sebahattin Yağal ise sorumluların ceza almasını istedi.

Müşteki avukatı Gökhan Küçük ise, "Çadırlar yanmaz çadır olsaydı bu olay gerçekleşmezdi. Bu çadırların alınma talimatını veren sanık Ahmet Şakarcan'dır. 7 kez iş güvenliği toplantısı yapılmış eksiklikler tespit edilmiş koğuşlarda yangın çıkma ihtimali belirtilmiştir" dedi.

Sanıklar Ahmet Şakarcan, Coşkun Yılmaz, Orhun Kartal ve Vehbi Öztürk'ün avukatı Yusuf Tunç Demircan ise savunmasında, "Çadırların alınması gibi bir talimat söz konusu değildir. Müvekkillerim hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Beyanların ardından karar açıklandı. Mahkeme heyeti sanıklar Ömer Faruk Gülmez, Cemal Birol Meral ve Vehbi Ergin Öztürk'ün 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Sanıklar Abdullah Altun, Mehmet Altun ve Kadir Altun'un ise 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 14 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme, sanık Şaban Bakırcı'nın ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederken, sanıklar Cem Yıllar ile Nuri Şener Tığlı'nın ise 7 yıl hapsine karar verdi.

Sanıklar Hikmet Tezcan, Hakan Mintaş, Yalçın Arıcı, Ahmet Şakarcan, Coşkun Yılmaz, Orhun Kartal hakkında ise 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükmedildi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde konuşan bir kısım katılanların avukatı Gökhan Küçük, 9 yılın ardından dosyada yeniden karar çıktığını söyleyerek "Türkiye açısından işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı noktada nelerle karşılaşacağının belirlenmesi açısından bu karar umut verici. Ölen çocukları olan anneler, 9 yıl boyunca bu davayı takip ettiler. Eşi ölen, çocuğu ölen takip etti. Onlarda gerçekten bu kararın bu yönde çıkmasına sevindiler" dedi. Yakınlarını kaybedenler de çıkan karardan mutlu olduklarını söyledi. - İSTANBUL

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