Esenyurt'da eğlence mekanlarına tam kapsamlı denetim - Haberler
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Esenyurt'da eğlence mekanlarına tam kapsamlı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'da eğlence mekanlarına tam kapsamlı denetim İSTANBULİstanbul'da Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'da eğlence mekanlarına tam kapsamlı denetim

İSTANBUL - İSTANBUL İstanbul'da Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleşen denetimde şahıslara GBT uygulaması yapılırken mekanların gerekli işletme evrakları da kontrol edildi. yapılan denetimlerce mekanların birinde daha öncesinde aranması bulunan yabancı uyruklu bir kişi yakalanarak Esenyurt ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Ekipler denetimlerini gece boyu sürdürdü.

Esenyurt'da eğlence mekanlarına tam kapsamlı denetim

Esenyurt'da eğlence mekanlarına tam kapsamlı denetim

Esenyurt'da eğlence mekanlarına tam kapsamlı denetim

İhlas Haber Ajansı / Veysel Ensar Gökcegözog - Son Dakika Haberleri
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