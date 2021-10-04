Esenyurt Belediyesi'nden hayvan haklarını koruyacak zabıta ekibi

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde hayvan haklarının korunması konusunda farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bu anlamlı günde hayvan haklarına yönelik çalışma yürütecek olan özel zabıta ekibinin çalışma startını verdi.

Esenyurt Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında hayvanların yaşam hakları konusunda farkındalık etkinliği düzenledi. Veteriner İşleri Müdürlüğü Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, belediye birim müdürleri ve yüzlerce Esenyurtlu çocuk katıldı. Çevre duyarlılığı ve hayvanları koruma bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, "Hayvanlar, hayatımızın bir parçasıdır", "Terk edilmek tüm canlılara aynı acıyı verir", "Sen de dünyamızı paylaştığımız sevimli dostlarımızı beslemek ister misin?" yazılı pankartlar dikkat çekti. Esenyurtlu çocuklar öğretmenleri ile birlikte ziyaret ettikleri modern hayvan barınağında müzik eşliğinde dans ederek hem eğlendi hem de barınağı gezerek farklı hayvanları yakından görme fırsatı buldu.

"SADECE HAYVAN HAKLARI, HAYVANLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPACAK BİR ZABITA OLACAK"

Yeryüzünde bütün canlıların yaşama hakkı olduğunu ve insanların önemli görevlerinden bir tanesinin de hayvan haklarını korumak olduğunu vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bu dünya sadece insanlara ait bir yer değil. Sadece insanların yaşadığı durumda da bu dengede kalması mümkün değil. Dünya üzerindeki bütün canlıların yaşama hakkı var. Bu güzellik de ancak öyle ortaya çıkıyor, dolayısıyla hayvan haklarını korumak, o dengeyi sağlamak da biz insanların önemli görevlerinden bir tanesi. Belediye olarak tabi bunu ancak bunu icra edebiliriz. Biz de arkadaşlarımızla beraber göreve geldiğimizden beri hayvanların yaşamış olduğu beslenme, barınma ve şiddet sorunlarına dair birçok çalışma yapıldı. Hayvanların sahiplendirilmesi için ve diğer sağlık sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yapıldı. Bunun daha yerinden incelenmesi ve daha nitelikli hale getirilmesi için de arkadaşlarımız bir zabıta birimi oluşturdu. Bu, sadece hayvan hakları ve hayvanlar ile ilgili çalışma yapacak bir zabıta olacak. Hukuk çerçevesinde haklarının korunması sağlanacak. Onların daha sağlıklı, huzurlu olması için çalışma yürütecekler" dedi.

(İHA)