Esentepe Mahallesi'ne dört dörtlük gençlik, spor ve engelliler merkezi

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi; içinde 4 kulvarlı yüzme havuzu, güreş salonu, e- spor merkezi ve Engelliler Merkezi'nin de bulunacağı dört dörtlük bir hizmet tesisini Esentepe Mahallesi'ne kazandırıyor. İnşaatına başlanan Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi tamamlandığında hem mahalle hem de ilçe prestijli bir hizmet tesisine kavuşmuş olacak.

Sultangazi Belediyesi'nin ilçenin dört bir yanına kazandırdığı yeni hizmet tesisleri, hem özgün tasarımlarıyla hem de bünyelerinde topladıkları hizmet fonksiyonlarıyla beğeni topluyor. Belediyenin son olarak Esentepe Mahallesi'nde inşasına başladığı Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi, dikkat çekici mimarisi ve geniş olanaklarıyla ilgi çekiyor.

Sporun Yeni Merkezi

Sultangazi Belediyesi, Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi'nde geleneksel çizgilerle modern mimariyi buluşturdu ve Sultanşehir'e yakışacak şık bir tasarıma imza attı. 3 bodrum katıyla birlikte toplam 8 kattan oluşacak tesiste bir de açık teras yer alacak. Tesiste 4 kulvarlı büyük bir kapalı yüzme havuzu yer alacak. Belediye, beden eğitimi derslerinde öğrencileri okullarından servislerle alarak buraya getirecek ve yüzme eğitimleri almalarını sağlayacak. Tesisin bir diğer dikkat çeken özelliği de büyük bir güreş salonuna ev sahipliği yapacak olması. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un gençlere ve spora verdiği önem doğrultusunda, Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi geleceğin milli yüzücü ve güreşçilerinin yetişeceği kapsamlı bir tesis olarak hayata geçiyor.

Engelsiz bireyleri hayatla buluşturan merkez

Tesis, yüzme ve güreşin yanı sıra e-sporun da merkezi olacak. Gençlerin çok ilgi gösterdiği e-spor branşını zararlı ortamlardan uzakta, güvenli ve geniş imkanlarla icra edebilecekleri merkezle Sultangazi bir interaktif spor merkezine kavuşmuş olacak. Ayrıca tesiste yer alacak spor kütüphanesi, spor meraklılarının buluşup araştırma yapabilecekleri kullanışlı bir alan olarak hizmet verecek. Sultangazi Belediyesi, spa merkezi, fitness, aerobik, plates ve spinning salonu, bilardo, satranç ve zeka oyunları salonu, bilgisayar atölyesi ile fuaye alanı ve konferans salonuna da yer vererek eksiksiz bir tesisi Esentepe Mahallesi'ne ve Sultangazi'ye armağan edecek. Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi'nde yer alacak Engelliler Merkezi, engelsiz bireylerin bir araya gelip sosyalleşebilecekleri ve profesyonel yardım alabilecekleri bir buluşma noktası olarak hizmet verecek. Engelliler Merkezi'yle engelsiz bireylerin hayata daha fazla adapte olmalarını desteklemek ve yaşam kalitelerini artırmak amaçlanıyor. Bu doğrultuda merkezde; grup ve bireysel çalışma odaları, oyun odası ve psikolojik danışma odaları yer alacak.

'Esentepe Mahallemize ve ilçemize hayırlı olsun'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi'nin öncelikle Esentepe Mahallesi'ne, sonra da tüm Sultangazi'ye hayırlı olmasını dileyerek şöyle konuştu: "Spor, bizim için çok önemli bir konumda bulunuyor. 'Kendine değer ver, hayatında spora yer ver' diyerek bunu her fırsatta vurguluyoruz. Esentepe Mahallemizde inşaatına başladığımız Esentepe Gençlik ve Spor Merkezi & Engelliler Merkezi, bünyesindeki yüzme havuzuyla, güreş salonuyla, e-spor merkeziyle, spor kütüphanesiyle ve diğer tüm olanaklarıyla dört dörtlük bir tesis halinde sporun yeni merkezi olacak. Bizler tabii ki engelsiz kardeşlerimizi de unutmadık. Onlar için hazırladığımız Engelliler Merkezi, her ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılayabilecekleri, gönül huzuruyla sosyalleşebilecekleri ve hayata daha sıkı sıkıya tutunabilecekleri bir buluşma noktası olarak onların hizmetinde olacak. Sultangazimizi bir Sultanşehir yapma yolunda yaptığımız çalışmalarla yeni hizmet tesislerimizi ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL