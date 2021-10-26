Esenlerli kadınlardan Meme Kanseri Farkındalık yürüyüşü

ESENLER, İSTANBUL (İHA) - Esenlerli kadınlar, Meme Kanseri Farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekilen yürüyüşün ardından havaya pembe balon uçuruldu ve kadınlara pembe kurdele desenli farkındalık anahtarlıkları dağıtıldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak belirlenmesi üzerine Esenler'de de bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Türkiye'de son 25 yılda 3 kat artan ve her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanması gerçeğinden hareketle Esenler'de Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü gerçekleşti. Davutpaşa Caddesi'nin sonundan Dörtyol Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüşte kadınlara, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Ayata, Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mustafa Uzun ve AK Parti Esenler İlçe Kadın Kolları Başkanı Seher Güler de eşlik etti. Kadınlar, ellerinde "Geç Kalma, Sağlıklı Kal" pankartı taşıyarak meme kanserine dikkat çekti. Yürüyüşte, sinsi ilerleyen hastalığın erken evrede tespit edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Erken teşhis hayat kurtarıyor

Hastaların yüzde 35'ine erken tanı konduğunu hatırlatan Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mustafa Uzun, erken teşhisin ölüm riskini de azalttığını söyledi. Yürüyüşün ardından kadınlar havaya pembe balon uçurdu. Yürüyüşe katılan kadınlar, pembe kurdele desenli meme kanseri farkındalık anahtarlıklarını hemcinslerine dağıttı. - İSTANBUL

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