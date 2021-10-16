Esenler'de tek teker kullandığı motosikletle tehlike saçtı

Olay, 13 Ekim Çarşamba gece saatlerinde Esenler Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi. İnternet üzerinden satış yapan firmanın kuryesi olarak çalışan kişi, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kaza riskine aldırış etmeden tek teker gösterisi yaptı. Kurye, tek teker üzerinde gittiği sırada yola çıkan bir otomobile de çarpmaktan son anda kurtuldu. Kuryenin tehlikeli gösterisini bir arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı