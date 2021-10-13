Son dakika gündem: Esenler'de can pazarının güvenlik kamerası görüntüsü - Haberler
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Son dakika gündem: Esenler'de can pazarının güvenlik kamerası görüntüsü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Esenler'de can pazarının güvenlik kamerası görüntüsü

Son dakika gündem haberi: İstanbul DHA Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - İstanbul DHA Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında çıktı. Esenler Turgut Reis Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmaya başladı. Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı.

Hastaneye kaydırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"ARKADAŞLARIMIZ ÇARŞAF AÇTI"

Sokaktaki bulunan esnaf Bektaş Yılmaz, "Markette oturuyordum. Patlama sesi geldi dışarı çıktım. Olayı görünce hemen yangın tüpüyle koştum. Müdahale ederken cam patladı. İçeri giremedim. İtfaiye gelene kadar da yangını söndürdük. Çarşafı buradaki arkadaşlarımız açtı" dedi.


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