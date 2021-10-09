Esenboğa Havalimanı'nda duyarlı uçak pilotu - Haberler
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Esenboğa Havalimanı'nda duyarlı uçak pilotu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Genel

Esenboğa Havalimanı'nda duyarlı uçak pilotu Ankara Esenboğa Havalimanında Erzincan'a gitmek için uçağa binen pilot son anda pistte bir kaplumbağa olduğunu fark ederek teknisyeni uyardı.

ERZİNCAN (İHA) - Esenboğa Havalimanı'nda duyarlı uçak pilotu

ANKARA - Ankara Esenboğa Havalimanında Erzincan'a gitmek için uçağa binen pilot son anda pistte bir kaplumbağa olduğunu fark ederek teknisyeni uyardı. Teknisyen ise pistten kaplumbağayı alarak hızlı bir şekilde güvenli alana götürdü. O anları ise pilot telefonuna kaydetti.

Olay Ankara Esenboğa Havalimanında meydana geldi. Ankara'dan Erzincan'a gitmek için hazırlanan özel bir firmaya ait Gulfstream 4 tipi uçağın pilotu pistte bir kaplumbağanın olduğunu fark etti. Pilot kalkışa geçmeden önce pilot uçakta bulunan teknisyeni, pisten kaplumbağayı almasını ve güvenli bölgeye götürmesini rica etti. Teknisyen kaplumbağayı pistten alarak güvenli bölgeye uzaklaştırdı. Pilot ise teknisyene kaplumbağayı daha uzağa götürmesi konusunda uyarılarda bulundu. Pilot ise o anları yanında bulundurduğu telefon ile kayıt etti. Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşılırken, kullanıcılar ise pilot ve teknisyeni tebrik etti.

Esenboğa Havalimanı'nda duyarlı uçak pilotu

Esenboğa Havalimanı'nda duyarlı uçak pilotu

Esenboğa Havalimanı'nda duyarlı uçak pilotu

Esenboğa Havalimanı'nda duyarlı uçak pilotu
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Esenboğa Havalimanı'nda duyarlı uçak pilotu - Haberler
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