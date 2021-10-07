Esen Bebe'nin bilinçli anneleri 'Katılım Belgesi'ni Dünya Emzirme Haftası'nda Başkan Göksu'nun elinden aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esen Bebe'nin bilinçli anneleri 'Katılım Belgesi'ni Dünya Emzirme Haftası'nda Başkan Göksu'nun elinden aldı

Bültenler - Haberler | Güncel
Esen Bebe'nin bilinçli anneleri 'Katılım Belgesi'ni Dünya Emzirme Haftası'nda Başkan Göksu'nun elinden aldı

Esenler Belediyesi'nin 10 yıldır devam eden projesi Esen Bebe yenilenen içeriğiyle Esenlerli annelere hizmet vermeye devam ediyor.

ESENLER, İSTANBUL (Bültenler) - Esenler Belediyesi'nin 10 yıldır devam ettirdiği "Esen Bebe" projesi, Mayıs ayı itibariyle yenilenerek 1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası'nda anneler ve anne adaylarıyla buluşturuldu. Proje kapsamında yeni doğum yapan annelere hediye edilen bebek çantasının yanı sıra "Anne Oluyorum" eğitimleri de verildi. Eğitime katılan annelere "Katılım Belgesi' ve "Esen Bebe Çantası"nın verilmesinin yanında 30 anne de bebekleriyle birlikte etkinliğe katılıp "Anne Sütünün Önemi ve Başarılı Emzirme" konulu seminerde hemşirelerden bilgi aldı. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da katılımcı annelere 'Katılım Belgesi' ve Esen Bebe Çantası takdim ederek eğitime katılan anneleri kutladı.

BEBEK DOSTU ŞEHİR ESENLER

Esenler Belediyesi'ni Bebek Dostu Şehir olarak görmek istediğini söyleyen Esenler Beledi Başkanı M. Tevfik Göksu, proje ile ilgili şunları söyledi:

"Esenler'de 10 yıldır yürüttüğümüz bir uygulama var. Esenler'de doğum yapan annelerimize 'Esen Bebe' adını verdiğimiz çantalarımızdan hediye veriyorduk. Bunu biraz daha genişleterek hem çantamızın içeriğini güncelledik hem de farklı değerler katmak istedik. Hem Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik kategorisinde hem de AB kökenleri çevresinde kentler değişik dostluklarla tanımlanır. Genç, yaşlı, çevre ve bebek dostu kentler diye tanımlanmak isteniyor. Tanımlar, insan merkezi üzerinden yapılıyor. Bu çerçevede biz de Esenler olarak beşeri ilişkilerde insanın ihyası ile ilgili ödüller almış bir belediyeyiz. Şimdi de bu ödüllerimizi taçlandıracak yeni kategoride bir mücadelenin içine giriyoruz. Bebek Dostu Şehirler kategorisi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen hem Dünya Sağlık Örgütü hem de UNICEF tarafından da desteklenen bu tip kategorilerde müracaatlarımızı yaptık bu anlamda birkaç ay içerisinde Esenler Belediyesi'ni Bebek Dostu Şehir olarak taçlandırmak istiyoruz. Bu bağlamda annelerin doğumdan sonra emzirme sürecinde onlara katkı sağlamak, doğumdan önce 'Anne Oluyorum' eğitimleri, bu eğitimlerle ilgili onlara verilecek destekler hem Esenler Kadın Doğum Hastanemiz hem de Esenler Medipol Hastanemiz annelerimize destek verecekler."

ANNELER BEBEKLERİNİ BİLİNÇLİ BÜYÜTSÜN

'Proje kapsamında verilen eğitimlerde hedef bilinçli bir anne bebek ilişkisi' diyen Başkan Göksu,"Biz istiyoruz ki Esenler'de anneler daha hamilelik sürecinde bilinçlensinler. Çocuklarımız doğumdan sonra anneleriyle bilinçli bir sürede büyüsünler. Bu hafta da Dünya Emzirme Haftası olduğu için ikisini birleştirerek böyle bir şekilde taçlandırmak istedik. Annelerimiz için ne yapsak azdır.Anne için çocuğu hiçbir zaman büyümez" şeklinde konuştu.

Esen Bebe Projesi kapsamında yer alan 'Anne Oluyorum' eğitimleriyle projeye destek veren Esenler Medipol Hastanesi hemşiresi Ela Nur Taşçı, "Annelerimize eğitimlerimizi veriyoruz. Anne adaylarımıza, annelerimize doğum öncesi, doğum sonrası yeni doğan bebek bakımını, doğum süreci hakkında eğitimler verip sertifikalandırıyoruz, çantalarımızı hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLERİN ÇOK CİDDİ FAYDASINI GÖRDÜM

Katılım sertifikası alan annelerden Merve Erdinç, "Eğitimlere hamilelik sürecinde başladık, yeni doğum yaptım. Eğitim başladığı andan itibaren düzenli olarak katılım sağladığınızda ciddi faydası oluyor. Bana en büyük katkısı emzirme döneminde oldu. Bebeğimi emzirirken ciddi sıkıntı yaşıyordum. Bebeğim sürekli boğulma hissi yaşıyordu. Bu sorunu bebek hemşiremizle beraber aştım. Online olarak yapmamıza rağmen çok memnun oldum. Bu nedenle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Mustafa Destici Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Ali Koç Kim Min-jae Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esen Bebe'nin bilinçli anneleri 'Katılım Belgesi'ni Dünya Emzirme Haftası'nda Başkan Göksu'nun elinden aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:36:58. #1.17#