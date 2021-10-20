Esed rejiminin İdlib'deki saldırısında ölen öğretmenin son paylaşımı dikkati çekti Açıklaması

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'e sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin ölmeden önce sosyal medya hesabından yazdığı ifadeler yürek burktu.

Öğretmen Kamar Hafız'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Problemlerden uzak, uzun bir yolculuğa çıkmak iyi gelir." ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

Kamar öğretmenin bu ifadeleri binlerce Suriyeli tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Esed rejim güçlerinin sabah saatlerinde Eriha ilçesine saldırısında 30 sivil yaralanmış, 10 sivil de hayatını kaybetmişti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam etti ve 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.