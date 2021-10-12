Esed, rejim ordusu saflarında tuttuğu bazı unsularını terhis etme kararı aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esed, rejim ordusu saflarında tuttuğu bazı unsularını terhis etme kararı aldı

AA / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel
Esed, rejim ordusu saflarında tuttuğu bazı unsularını terhis etme kararı aldı

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, rejim ordusu saflarında "yedek asker" olarak uzun yıllardır tutulan bazı unsurlarını terhis etme kararı alırken, Suriyeli araştırmacılar bu kararı rejimin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara ve aile baskılarına bağlıyor.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, rejim ordusu saflarında "yedek asker" olarak uzun yıllardır tutulan bazı unsurlarını terhis etme kararı alırken, Suriyeli araştırmacılar bu kararı rejimin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara ve aile baskılarına bağlıyor.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre Esed, rejim ordusu saflarında uzun yıllardır tutulan bazı unsurların terhis edilmesine ilişkin karar çıkardı.

Buna göre, rejim ordusunda "yedek asker" sıfatıyla 2 yıldan fazla tutulan "subay" ve doktorlar ile en az 7,5 yıldır tutulan "astsubay" ve "erler" söz konusu karardan yaralanacak.

Kararın 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasıyla 1,5 yıl zorunlu askerlik süresini dolduran gençlerin terhisini durdurarak "yedek asker" sıfatıyla saflarında tutuyor. Rejim güçleri, Mart 2011'de başlayan iç savaşta kontrol ettiği bölgelerde zorunlu askerliğini yapmış çok sayıda genci de "yedek askerlik" adı altında alıkoymuştu.

Rejimin lideri Esed, 10 Mayıs'ta da benzer bir karar almıştı.

Suriye'de rejim ordusunun yüz binlerce sivili katlettiği uluslararası raporlara yansımıştı.

"Mali ve lojistik yüklerini azaltma arzusunu yansıtmaktadır"

Jusoor Araştırma Merkezinde görevli araştırmacı Vail Ulvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu karar, ekonomik krizle boğuşan rejimin, safında yer alan unsurlarının mali ve lojistik yüklerini azaltma arzusunu yansıtmaktadır." dedi.

Ulvan, "Doktorların da bu karadan yararlanmasının sebebi ise Suriye'de rejimin ihmal ettiği sağlık alanında büyük ölçüde doktor açığının olmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Suriyeli araştırmacı Ulvan, rejimin bu kararı ülkenin güneyindeki Dera'da Rusya ara buluculuğunda varılan anlaşmanın ardından almasına dikkati çekerek "Rusya'nın Dera'daki güvenlik ve askeri krize çözüm bulmasının ardından güneyde oluşan göreceli istikrarla rejiminin insan unsuruna ihtiyacı azaldı." diye konuştu.

"Kararın alınmasında aile baskısı önemli rol oynadı"

Omran Stratejik Araştırmalar Merkezinde çalışan Suriyeli araştırmacı Maen Talla da karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Esed rejiminin bu kararı almasının arkasında birçok neden var. Bunların başında aile baskısı geliyor. Yani şu an terhis kararı alınanların çoğu 30 yaşına gelmiş bireyler. Geçim sıkıntısı yaşayan aileler, çocuklarını istedi, baskı yaptı. Çünkü çalışanları kalmadı. Kararın alınmasında aile baskısı önemli rol oynadı." ifadesini kullandı.

Talla, ekonomik sıkıntılar yaşayan rejim güçlerinin yıllardır tuttuğu unsurlarının mali yüklerinden kurtulmak için bu karara başvurduğunun altını çizerek kararın alınmasında çatışma cephelerinin azalmasının da büyük rol oynadığına dikkati çekti.

AA / Ethem Emre Özcan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır."

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla...

 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın terörist, ABD'nin kontrolündeki kamptan kaçış hikayesini anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Meral Akşener Mahmut Özer Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Edis Okan Bayülgen İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Şans Oyunları Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esed, rejim ordusu saflarında tuttuğu bazı unsularını terhis etme kararı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:13:58. #1.13#