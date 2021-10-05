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Esed'in "Suriye'de kamuya ait 40 sanayi tesisinin İran'a devrini" onayladığı iddia edildi

AA / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel
Esed'in

Suriye'de Eski Savunma Bakanı Mustafa Tlas'ın oğlu, iş adamı Firas Tlas, ülkedeki rejimin lideri Beşşar Esed'in kamuya ait 40 sanayi tesisinin, şirketler üzerinden İran hükümetine devredilmesine onay verdiğini ileri sürdü.

Suriye'de Eski Savunma Bakanı Mustafa Tlas'ın oğlu, iş adamı Firas Tlas, ülkedeki rejimin lideri Beşşar Esed'in kamuya ait 40 sanayi tesisinin, şirketler üzerinden İran hükümetine devredilmesine onay verdiğini ileri sürdü.

Muhalif iş adamı Firas Tlas, Facebook hesabından, İran hükümetine veya İran Devrim Muhafızlarına ait şirketlerin, Suriye'de kamuya ait önemli sanayi tesislerinin bir kısmını devralacağına yönelik iddialar ortaya attı.

Tlas paylaşımında, "Şam'daki Cumhuriyet Sarayı'nın takip birimi ile İran büyükelçiliği ve İran hükümeti koordinasyonunda kamuya ait 40 sanayi tesisinin mülkiyeti, İran hükümetine veya İran Devrim Muhafızlarına ait şirketler üzerinden İran hükümetine devrediliyor." iddiasında bulundu.

Söz konusu süreci, rejimin devlet bakanı yardımcılığına 30 Eylül'de atanan Lina Kinaya'nın koordine ettiğini belirten Tlas, "İranlı heyetler, devredilecek fabrikaları gezdi. İranlılar Suriye'de ekonomiye hükmettiklerini kanıtlamak için İran'ın büyükelçisi Suriye'deki illere ziyaretlerde bulunuyor. Halep, Humus ve Tartus illerini gezen İranlı büyükelçi Şam'daki Sanayi ve Ticaret Odalarını da ziyaret etti." ifadelerini kullandı.

Beşşar Esed'in fabrika ve tesislerin İranlılara devredilmesini onayladığını savunan Tlas, "Biliyorum Esed uzun süre önce ülkeyi İranlılara sattı ancak şu an Suriye'yi tümüyle sattı." değerlendirmesinde bulundu.

1972-2004 yıllarında Suriye Savunma Bakanlığı yapan Mustafa Tlas'ın oğlu Firas Tlas, iç savaşın başlamasıyla muhaliflerin safına geçmişti.

Hafız Esed'e yakınlığıyla bilinen Mustafa Tlas, oğlu Firas'ın tersine, Suriye'deki iç savaşta rejimin işlediği suçlara sessiz kalmıştı. Tlas 27 Haziran 2017'de Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybetmişti.

AA / Ethem Emre Özcan - Son Dakika Haberleri
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