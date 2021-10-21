ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - ESBİM, Esenyurtlu 90 kadını daha iş sahibi yaptı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Esenyurt'ta yaşayan ve iş arayan vatandaşların istihdam edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İşveren ile iş arayan vatandaşları buluşturan ESBİM, 90 kadının istihdam edilmesini sağladı.

İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamını sağlanmak için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayan ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Sektörün öncü firmaları ile görüşen ESBİM, kadınların istihdam edilmesi için mülakat başlattı. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlar sonucunda 90 kadın işe yerleştirildi. Kadınlar, tekstil sektörünün öncü firmalarından birinde depo ve lojistik bölümünde işe alındı.