Yağmur sonrası yolda oluşan çukur başında nöbet tuttular

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da sağanak yağmur sonrası yolda oluşan 25 metre uzunluğundaki çukur sürücülere çile oldu. Yarıya kadar çukura gömülen traktör güçlükle saplandığı yerden çıkartılırken, vatandaşlar çukura başka araçların düşmemesi için nöbet tuttu.

Olay, gece yarısı Yakutiye ilçesine bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 3 gündür devam eden sağanak yağış sonrası mahallede bulunan yolda yaklaşık 25 metre uzunluğunda çukur oluştu. Yoldan geçmek isteyen bir traktör yarısına kadar balçık dolu çukura saplandı. Bunun üzerine mahalle halkı seferber oldu. Gün içerisinde 20 aracın çekiciler yardımıyla çıkartıldığı çukurdan son olarak yarısına kadar batan traktör de kepçe yardımıyla güçlükle çıkartıldı. Vatandaşlar ise yolu kullanmak isteyen araçlara engel oldu. Gelen onlarca araç sürücüsünü geri döndüren mahalle halkı, geç saatlere kadar başka bir aracın çukura düşmemesi için yolda nöbet tuttu. - ERZURUM