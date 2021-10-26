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Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Karlı dağlar Kar manzaraları Kırağı tutan araba camları Vatandaşlardan Fevzi Cihangir'in konuşması Kayak merkezinin karlı zirvesi - Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi Sarıkamış'ın yüksek kesimleri beyaza büründü KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında...

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ERZİNCAN (AA) - Karlı dağlar

Kar manzaraları

Kırağı tutan araba camları

Vatandaşlardan Fevzi Cihangir'in konuşması

Kayak merkezinin karlı zirvesi - Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Sarıkamış'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 6 dereceyle Erzurum ve Kars'ta ölçüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Allahuekber ve Soğanlı dağlarının karla kaplandığı ilçede, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine de mevsimin ilk karı düştü.

Bitkiler ile araç camlarının kırağı tuttuğu ilçede, soğuk hava etkili oluyor.

Vatandaşlardan Fevzi Cihangir, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Dünden itibaren dağlara kar yağdı. Gece de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü ve bayağı soğuktu." dedi.

Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi
AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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