ERZİNCAN (AA) - Karlı dağlar

Kar manzaraları

Kırağı tutan araba camları

Vatandaşlardan Fevzi Cihangir'in konuşması

Kayak merkezinin karlı zirvesi - Termometreler sıfırın altında 6 dereceyi gösterdi

Sarıkamış'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

KARS - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 6 dereceyle Erzurum ve Kars'ta ölçüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Allahuekber ve Soğanlı dağlarının karla kaplandığı ilçede, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesine de mevsimin ilk karı düştü.

Bitkiler ile araç camlarının kırağı tuttuğu ilçede, soğuk hava etkili oluyor.

Vatandaşlardan Fevzi Cihangir, havaların soğumaya başladığını belirterek, "Dünden itibaren dağlara kar yağdı. Gece de hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü ve bayağı soğuktu." dedi.