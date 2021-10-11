Erzurum Uzundere Barajı tamamlandığında ekonomiye yılda 850 bin lira katkı sunacak

UZUNDERE, ERZURUM (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Erzurum'da yapımı süren Uzundere Barajı'nın tamamlanmasıyla ülke ekonomisine yıllık 850 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentteki toprakların suyla buluşturulması, içme ve kullanma suyu temin edilmesi, derelerdeki taşkın riskinin azaltılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Söz konusu yatırımlarla kent merkezi ve ilçelerde son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, DSİ olarak modern sulama projelerinin geliştirilerek uygulamaya konulduğu aktarıldı.

Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışının yanı sıra üretim deseninin çeşitlenmesiyle çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun hem kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılmasına hizmet ettiğine hem de göçü önlediğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da Uzundere Barajı'nın çalışmalarına devam edildiğini ve tamamlandığında barajda depolanacak su ile 1410 dekar tarım arazisinin sulanacağı bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Barajda relokasyon yol tüneli, memba batardosu ve gövde sıyırma kazıları tamamlandı. Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 65 metre ve su depolama kapasitesi 0,426 milyon metreküp olan Erzurum Uzundere Barajı'nın tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 850 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."