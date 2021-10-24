Meşhur Tekederesi mesire alanı sonbahar renklerine büründü - Haberler
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Meşhur Tekederesi mesire alanı sonbahar renklerine büründü

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Meşhur Tekederesi mesire alanı sonbahar renklerine büründü

Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nin eteklerindeki mesire alanı Tekederesi Göleti ve çevresi sonbaharın güzelliklerini sunuyor.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nin eteklerindeki mesire alanı Tekederesi Göleti ve çevresi sonbaharın güzelliklerini sunuyor.

Palandöken ilçesinde kışın yüksek rakımı ve tesisleri ile yerli yabancı kayak meraklılarını ağırlayan Konaklı Kayak Merkezi'nin eteklerindeki Tekederesi Göleti, çevresindeki kavak, çam ve huş ağaçları sarı, yeşil ile kızıl tonlarına bürünerek sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtıyor.

Özellikle hafta sonları şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğa ile baş başa kalmak isteyenleri ağırlayan gölet, sonbaharda da doğaseverler ile piknikçilerin uğrak yeri oluyor.

Konaklı Kayak Merkezi zirvesinin eteklerindeki mesire alanına gelen ziyaretçiler, renk cümbüşünün yaşandığı gölet civarındaki korularda yürüyüş yapıyor hem de kurdukları çadırlarda güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Kameriyelerde oturup ailece piknik yaparak gölette balık tutan ziyaretçiler, sonbaharın keyfini sürüyor.

Meşhur Tekederesi mesire alanı sonbahar renklerine büründü

Meşhur Tekederesi mesire alanı sonbahar renklerine büründü

Meşhur Tekederesi mesire alanı sonbahar renklerine büründü

Meşhur Tekederesi mesire alanı sonbahar renklerine büründü

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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