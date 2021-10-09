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Erzurum'un karlı dağlarında sonbaharın rengarenk güzelliği

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Aziziye ve İspir ilçesinde kar örtülü sıra dağlar Dağların altındaki karla örtülü ağaçların sonbahar manzarası Dallıkavak Geçidindeki karlı dağlar Dağlardaki ağaçlar ERZURUM - Erzurum'un Aziziyeve İspir ilçelerindeki yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar, sonbahar renkleri ile...

AZİZİYE, ERZURUM (AA) - Aziziye ve İspir ilçesinde Kar örtülü sıra dağlar

Dağların altındaki karla örtülü ağaçların sonbahar manzarası

Dallıkavak Geçidindeki karlı dağlar

Dağlardaki ağaçlar ERZURUM - Erzurum'un Aziziyeve İspir ilçelerindeki yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olan kar, sonbahar renkleri ile birleşince dağlarda rengarenk görüntüler ortaya çıktı.

Dağların hemen eteğindeki ağaçların, sarı, yeşil ve turuncu tonlarının beyaz karlar altında ortaya çıkması, doyumsuz manzaralara sahne oluyor.

Bir süre önce aralıklı sağanak ve kar yağışından sonra açan güneşle karla örtülü 2349 rakımlı Dallıkavak geçidi ve kentin bazı dağları sonbaharın tüm renklerine büründü.

Erzurum'un karlı dağlarında sonbaharın rengarenk güzelliği

Erzurum'un karlı dağlarında sonbaharın rengarenk güzelliği

Erzurum'un karlı dağlarında sonbaharın rengarenk güzelliği

Erzurum'un karlı dağlarında sonbaharın rengarenk güzelliği
AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
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