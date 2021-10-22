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Erzurum Ticaret Borsası

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 3,90 liradan satıldı.

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 3,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYATEN ÇOK FİYATORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG3,903,903,90HTS
Et BüyükbaşKG53,0053,0053,00HTS
Et KüçükbüşKG46,0046,0046,00HTS
Kuru SoğanKG4,004,004,00HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri
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