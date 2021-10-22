Erzurum Ticaret Borsası
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 3,90 liradan satıldı.
ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı 3,90 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT
|EN ÇOK FİYAT
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|3,90
|3,90
|3,90
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Et Küçükbüş
|KG
|46,00
|46,00
|46,00
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri