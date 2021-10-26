Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Çimen, Ardahan Valisi Öner'i ziyaret etti
Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.
ERZURUM (AA) - Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Ardahan Valisi Hüseyin Öner'i makamında ziyaret etti.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tuğgeneral Çimen, daha sonra Vali Öner ile görüştü.
Vali Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tuğgeneral Çimen'e yöreye özgü "Damal Bebek" hediye etti.
Ziyarette Tuğgeneral Çimen'e, Ardahan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de eşlik etti.
AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet