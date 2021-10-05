Erzurum'da zirve beyaza büründü
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Erzurum'da zirve beyaza büründü Erzurum'da sağanak dolu yağışı sonrası zirve beyaza büründü.
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da zirve beyaza büründü
ERZURUM - Erzurum'da sağanak dolu yağışı sonrası zirve beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan zirve manzaralı görüntüler oluşturdu.
Erzurum'da saat 16.00'da aniden başlayan dolu yağışı yüksek kesimleri beyaza büründü. 2900 rakımda dolu yağışı sonrası oluşan beyaz örtü sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.