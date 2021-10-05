Erzurum'da zirve beyaza büründü - Haberler
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Erzurum'da zirve beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Erzurum'da zirve beyaza büründü Erzurum'da sağanak dolu yağışı sonrası zirve beyaza büründü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da zirve beyaza büründü

ERZURUM - Erzurum'da sağanak dolu yağışı sonrası zirve beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan zirve manzaralı görüntüler oluşturdu.

Erzurum'da saat 16.00'da aniden başlayan dolu yağışı yüksek kesimleri beyaza büründü. 2900 rakımda dolu yağışı sonrası oluşan beyaz örtü sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Erzurum'da zirve beyaza büründü

Erzurum'da zirve beyaza büründü

Erzurum'da zirve beyaza büründü

Erzurum'da zirve beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Son Dakika Haberleri
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