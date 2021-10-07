Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı, vatandaşlar kartopu oynadı - Haberler
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Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı, vatandaşlar kartopu oynadı

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı, vatandaşlar kartopu oynadı Beyaza bürünen Palandöken havadan görüntülendi Erzurum Palandöken Kayak Merkezi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da yüksek kesimlere Kar yağdı, vatandaşlar kartopu oynadı

Beyaza bürünen Palandöken havadan görüntülendi

ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Merkezi yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken, drone ile havadan görüntülendi.

Erzurum'da dün etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Güne beyaz manzara ile uyanan vatandaşlar dağda kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Drone ile havadan görüntülenen Palandöken'de ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karı özlediklerini ifade eden vatandaşlar, "Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağdığını görünce hemen buraya gelip kartopu oynadık. Kar manzarasını çok özlemişiz. Kar yağdığı için çok mutluyuz" diye konuştu.

Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı, vatandaşlar kartopu oynadı

Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı, vatandaşlar kartopu oynadı

Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı, vatandaşlar kartopu oynadı

Erzurum'da yüksek kesimlere kar yağdı, vatandaşlar kartopu oynadı
İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Son Dakika Haberleri
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