Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Haberler
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Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18- 24 Ekim tarihleri arasında, uyuşturucu madde satan, kullanan veya bulunduran kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 6 kişi "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya satın almak" suçundan, 8 kişi de "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan yakalandı.

Bu kişilerden 202 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve metamfetaminin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 2 fişek ele geçirildi.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı ile ticaretinin önlenmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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