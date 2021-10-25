Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama - Haberler
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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde satan, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 8 olay tespit edildi. Tespit edilen olaylarda 6 şahsa kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek veya satın almak suçundan, 8 şahsa ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapıldı.

İşlem yapılan şahıslardan 6'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, "0,26 gram esrar, 133,27 gram metamfetamin, 202 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet fişek" ele geçirildi. - ERZURUM

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Erzurum'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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