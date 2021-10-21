Erzurum'da termometreler eksi 5'e düştü, araç camları buz tuttu

ARDAHAN (İHA) - Erzurum'da gece termometreler eksi 5'i gösterdi. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular araçlarının camlarının buzla kaplı olduğunu gördü.

Doğu Anadolu bölgesinde termometreler dün gece sıfırın altına düştü. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak ölçülürken Kars'ta eksi 6,Erzurum'da eksi 5, Ardahan'da eksi 4 ve Bayburt'ta eksi 2 derece olarak ölçüldü.

Sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular ise buz tutmuş araç camlarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, geçeceği, sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.