Erzurum'da silahlı kavgaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yakutiye ilçesinin Lalapaşa Mahallesi'ndeki Mumcu Caddesi'nde 23 Ekim'de, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla bağlantısı bulunduğu iddia edilen Y.T, B.O. ve A.A'yı bir ruhsatsız tabanca ve iki fişekle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.O. ile AA, Cumhuriyet Başsavcılığında adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin kasten yaralama, silahla yaralama, tehdit ve hakaret gibi bazı suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi.

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