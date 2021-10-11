Erzurum'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan iki zanlı tutuklandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Karayazı, Karaçoban ve Şenkaya ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda "terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak" suçundan hapse çarptırılan hükümlünün yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini sağladığı öne sürülen Cezmir A, 2015'te yaklaşık 3 ay örgütün kırsaldaki faaliyetlerine katıldığı tespit edilen Fırat D. ve 2020'de Şenkaya ilçesinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla iş birliği yaptığı öne sürülen E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılardan E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.