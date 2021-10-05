ERZURUM (AA) - Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca başlatılan "Nerede Kalmıştık..." Eğitim Seferberliği Projesi tanıtıldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Mavi Salon'da düzenlenen ve kadınların yoğun katılım gösterdiği toplantıda, Emine Erdoğan'ın mesajı okunduktan sonra projenin tanıtım filmi izletildi.

Vali Okay Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, devlet olarak söz konusu projeye sahip çıkacaklarını söyledi.

Kentin tarihi Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi ile her dönem eğitim yuvası olduğunu ifade eden Memiş, "Milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle, devlet eliyle özel sektör kuruluşlarını kentte artırmanın derdindeyiz. Tekstil Kent fabrikalarımız var, biraz sorun yaşandı ama çözdük. Şu anda yaklaşık bin kişi çalışıyor ve yarısı kadından oluşuyor. Yeni yapılacak fabrikalarımızın temelleri atılıyor." diye konuştu.

Memiş, Erzurum'da kadınları her alanda gördüklerini ve bundan mutlu olduklarını belirterek, Palandöken Dağı'ndaki otellerde çalışanların çoğunun kadınlardan oluştuğunu aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise projeyi hayata geçiren Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, projeyle ülkede büyük okuma seferberliği başlatıldığını anlattı.

Okumanın yaşının olmadığına işaret eden Sekmen, "Okumamış, okutulmamış olabiliriz, bunlar eksiklik ama okumanın yaşı yoktur. Mutlaka okumaya önem vereceğiz. Bu projeye belediye olarak her türlü desteği ve katkıyı vereceğiz. Eğitimi yarıda kalmış veya hiç başlamamış hanım kardeşlerimizi, kızlarımızı okumaya davet ediyorum. Okudukça fikirlerimiz, düşüncemiz gelişecek ve daha iyi konumlara geleceğiz." ifadelerini kulandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da aile ve toplumun mimarının kadın olduğunu aktardı.

Güçlü toplumun ilk yolunun güçlü kadın oluşturabilmekten geçtiğini vurgulayan Ban, şunları kaydetti:

"Kadının ortaya çıktığı medeniyetler, 100 yıllara sahip başarıyı sergilemiştir. Bugün belki milyonlarca kadın eğitim haklarından mahrum kalıyor, belki savaştan, yoksulluktan dolayı yer değiştiriyor ancak bugün onlarca kadın bilimde, sanatta ve sporda yüzlerce başarının altına imza atıyor. Biz de Erzurum'da gür bir sedayla başarıların altına imza atacak kadınlarımızın sesine ses vermek amacıyla bu projeyi başlatıyoruz. "

Ban, parti olarak her alanda insana eğitime destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Program, bazı kadınların projeye ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirmesiyle sonra erdi.

Toplantıya, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, partinin gençlik ve kadın kolları başkanları, kadınlar ve çeşitli kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.