Erzurum'da koruma ve bakım altındaki çocuklar Hz. Muhammed'i anlattı

ERZURUM (AA) - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar şiir, ilahi ve drama gösterileriyle Hz. Muhammed'e olan sevgilerini paylaştı.

Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen Mevlid-i Nebi programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çocuklar, misafirleri "hoş geldiniz" şiiriyle karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, buradaki konuşmasında, Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1450'nci yılının insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diledi. İlbaş, Hz. Peygamberin topluma rahmet, huzur ve adalet getirdiğini vurguladı.

İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut ise Mevlid-i Nebi Haftasının özellikle insanların hayatını gözden geçirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Özellikle dini gün ve gecelerin insanlar için önemine dikkati çeken Akbulut, "En büyük vefa borcumuz, bizi yaratan, yaşatan, sayısız nimetlerle donatan Rabbimize karşıdır. Ona karşı kulluk vazifemiz var." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterisinin ardından koruma altındaki çocuklar, drama gösterisi sundu. Çocuklar, Hazreti Peygamberi anlatan şiirler ve ilahiler seslendirdi.

Duygusal anların yaşandığı programa, Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve diğer ilgililer katıldı.