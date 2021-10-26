Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, asayiş uygulamalarında yakalandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, asayiş uygulamalarında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ülke genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda şehrin farklı noktalarında şüpheli şahıslara yönelik GBT ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Ekipler, "Taksirle bir kişinin ölümüne", "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Mustafa Y., Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesince, "Vergi usul Kanuna muhalefet" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan Mehmet E. ile aynı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Muhittin Ö'yü yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekatın destek verdiği denetimde araçlar didik didik arandı

İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Özel harekatın destek verdiği denetimde araçlar didik didik arandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title