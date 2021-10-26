Erzurum'da kendisini askeri personel olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Haberler
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Erzurum'da kendisini askeri personel olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da kendisini askeri personel olarak tanıtıp hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Erzurum'da kendisini askeri personel olarak tanıtıp cep telefonu hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da kendisini askeri personel olarak tanıtıp cep telefonu hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde cami şadırvanında abdest alan iki vatandaşın cebinden ve bir araçtan cep telefonu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin, Ağrı'dan Erzurum'a gelen ve kendini askeri personel olarak tanıtarak bir çay evinde namaz kıldığı esnada iş yeri sahibinin de telefonunu çalan Ahmet Y.Ç. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Zanlının, hırsızlık ve gasp gibi 17 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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