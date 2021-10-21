Erzurum'da inşaatın 8. katından düşen şantiye şefi öldü - Haberler
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Erzurum'da inşaatın 8. katından düşen şantiye şefi öldü

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da inşaatın 8. katından düşen şantiye şefi öldü

Erzurum'da, çalıştığı inşaattan düşen şantiye şefi hayatını kaybetti.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da, çalıştığı inşaattan düşen şantiye şefi hayatını kaybetti.

Merkez Yakutiye ilçesi Prof. Dr. Recep Akdağ Caddesi'nde bir inşaatın 8. katında çalışan ve şantiye şefi olduğu belirtilen Arif Kartal, dengesini kaybederek kaldırıma düştü.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Kartal'ı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kartal, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polislerin olay yerindeki incelemesi sonrası Kartal'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Erzurum'da inşaatın 8. katından düşen şantiye şefi öldü

Erzurum'da inşaatın 8. katından düşen şantiye şefi öldü

Erzurum'da inşaatın 8. katından düşen şantiye şefi öldü

Erzurum'da inşaatın 8. katından düşen şantiye şefi öldü

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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