Erzurum'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için hayır çarşısı düzenlendi

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum İmam Hatipliler Derneğince ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına hayır çarşısı düzenlendi.

Erzurum İmam Hatipliler Derneği (ERZİMDER) tarafından öğrenciler yararına hayır çarşısı düzenledi. Yakutiye Medresesi önünde düzenlenen hayır çarşısına Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ERZİMDER Başkanı Cemil İlbaş, dernek üyeleri ve davetliler katıldı. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan hayır çarşısında açılış konuşması yapan ERZİMDER Başkanı Cemil İlbaş, gönüllü annelerle birlikte ihtiyaçlı çocukları tespit ettiklerini belirterek, hayır çarşısının gelirinin ihtiyaç sahibi çocuklara iletileceğini söyledi.

Hayır çarşısının 2 gün açık kalacağını belirten İlbaş, "Gönüllü annelerimizle birlikte ihtiyaçlı çocuklarımızı tespit ettik. Hayır çarşısının sonucunda gereğini Allah'ın izniyle yapacağız, emaneti yerine teslim edeceğiz. Böyle güzel organizasyonda emeği geçen gönüllü annelerimize, ERZİMDER ailesine Çaykur'a ve her şeyden önce Erzurum'u Erzurum yapan her yeri açık bir hava müzesine çeviren kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Sekmen ise yardımlaşmanın önemine değinerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

ERZİMDER'in başarılı çalışmalarla gündeme geldiğini belirten Sekmen, "Yardımlaşma bizim anlayışımızda ve yaşantımıza olan temel bir duygu. Biz öyle bir milletiz ki "komşusu aç olan bizden değildir" anlayışı çok önemlidir. Yanı başımızda yiyeceği, içeceği olmayan birileri varsa gerçek manada iman etmiş olmuyoruz. ERZİMDER de bu doğrultuda yarınlarınızı ayakta tutacak gençlerimize önemli bir destek etkinliği gerçekleştiriyor. Okuma arzusu olan ve okuma imkanı olmaya gençleriniz sıkıntılarına çözüm olmak için güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Dinimizdeki zekat, sadaka ve kurban kesme gibi ibadetlerde dayanışma ve yardımlaşmanın önemini ortaya koymaktadır. Bir söz var 'ne verirsen elinle, o gelir seninle' Dayanışma ve yardımlaşma duygusuna önem veren ERZİMDER'e ve hayır çarşısına emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından hayır çarşısının açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. - ERZURUM