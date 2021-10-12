Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında TYP protokolü imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında TYP protokolü imzalandı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında TYP protokolü imzalandı

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında protokol imzalandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İşkur arasında Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TYP protokolü Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile İŞKUR İl Müdür Vekili Abdulkadir Mutlu tarafından İŞKUR İl Müdürlüğü binasında imzalandı.

Protokol kapsamında 15'i kadın 29'u erkek olmak üzere 44 kişi, 9 ay süreyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında görevlendirilecek.

Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında TYP protokolü imzalandı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Işıl Sergen Amelia Hamlin Seren Serengil
Spor Ali Koç Caner Erkin Stefan Kuntz Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında TYP protokolü imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 10:36:06. #1.13#