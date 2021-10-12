Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İŞKUR arasında TYP protokolü imzalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İşkur arasında Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TYP protokolü Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile İŞKUR İl Müdür Vekili Abdulkadir Mutlu tarafından İŞKUR İl Müdürlüğü binasında imzalandı.

Protokol kapsamında 15'i kadın 29'u erkek olmak üzere 44 kişi, 9 ay süreyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarında görevlendirilecek.