Ekmek tandırına düşen küçük Eylül yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekmek tandırına düşen küçük Eylül yaralandı

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un Hınıs ilçesinde ekmek tandırına düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yanan 2 yaşındaki Eylül Aydın hastanede tedavi altına alındı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde ekmek tandırına düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yanan 2 yaşındaki Eylül Aydın hastanede tedavi altına alındı.

İlçenin Demirci Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Siyaset Aydın, dün öğle saatlerinde ekmek pişirmek için evinin bahçesindeki yer tandırını yaktı.

Anne Aydın'ın ekmek hamuru yaptığı sırada bahçeye gelen 2 yaşındaki kızı Eylül, tandıra düştü.

Kızı Eylül'ü çevrede göremeyen anne Aydın, bir süre sonra dışarı çıktığında kızını bulduğu tandırdan çıkarıp 112 Acil Servisi aradı.

Ambulansla Hınıs Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Başı, sağ eli, bacak ve ayakları ile sırtında 2 ve 3. derecede yanıklar oluşan minik kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Siyaset Aydın, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, yörede bu tür kazalara karşı ailelerin dikkatli olmasını isteyerek, "Bahçede ekmek hamuruyla meşgulken kızım tandıra düştü. Çocuklar yerdeki tandırlara düşüyor, zeminden yüksek tandırlar yapılmalı. Çocuklar yanmasın. Kızımın çok ağrısı oluyor. " dedi.

Şehir Hastanesindeki imkanların çok iyi olduğunu belirten anne Aydın, Yanık Tedavi Merkezindeki doktor ve personele ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Ekmek tandırına düşen küçük Eylül yaralandı

Ekmek tandırına düşen küçük Eylül yaralandı

Ekmek tandırına düşen küçük Eylül yaralandı

Ekmek tandırına düşen küçük Eylül yaralandı
AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
Tunus'ta yeni hükümet kuruldu

Tunus'ta yeni hükümet kuruldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ekmek tandırına düşen küçük Eylül yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:45:08. #1.17#