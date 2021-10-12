Ekmek tandırına düşen küçük Eylül yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde ekmek tandırına düşerek vücudunun çeşitli yerlerinden yanan 2 yaşındaki Eylül Aydın hastanede tedavi altına alındı.

İlçenin Demirci Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Siyaset Aydın, dün öğle saatlerinde ekmek pişirmek için evinin bahçesindeki yer tandırını yaktı.

Anne Aydın'ın ekmek hamuru yaptığı sırada bahçeye gelen 2 yaşındaki kızı Eylül, tandıra düştü.

Kızı Eylül'ü çevrede göremeyen anne Aydın, bir süre sonra dışarı çıktığında kızını bulduğu tandırdan çıkarıp 112 Acil Servisi aradı.

Ambulansla Hınıs Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Başı, sağ eli, bacak ve ayakları ile sırtında 2 ve 3. derecede yanıklar oluşan minik kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Siyaset Aydın, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, yörede bu tür kazalara karşı ailelerin dikkatli olmasını isteyerek, "Bahçede ekmek hamuruyla meşgulken kızım tandıra düştü. Çocuklar yerdeki tandırlara düşüyor, zeminden yüksek tandırlar yapılmalı. Çocuklar yanmasın. Kızımın çok ağrısı oluyor. " dedi.

Şehir Hastanesindeki imkanların çok iyi olduğunu belirten anne Aydın, Yanık Tedavi Merkezindeki doktor ve personele ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.