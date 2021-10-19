Erzurum'da bir kişi tartıştığı eniştesini tabancayla yaraladı
AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, tartıştığı kayınbiraderi tarafından ayağından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, tartıştığı kayınbiraderi tarafından ayağından tabancayla vurulan kişi yaralandı.
Muratpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi'nde M.K'ye ait iş yerinin önüne gelen S.K. ile enişte arasında tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K, tabancayla M.K'yi ayağından yaraladı. M.K, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alıp kaçan S.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri