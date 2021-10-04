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Erzurum'da belediye personeline iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri veriliyor

AA / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel
Erzurum'da belediye personeline iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri veriliyor

Erzurum'da, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında belediye personeline iş sağlığı ve iş güvenliği gibi sivil savunma eğitimleri veriliyor.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da, "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında belediye personeline iş sağlığı ve iş güvenliği gibi sivil savunma eğitimleri veriliyor.

Yakutiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle belediye bünyesinde uzman gözetiminde iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda farkındalık eğitimleri başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, belediyenin, saha ve şantiyeler başta olmak üzere bütün birimleri kapsayacak şekilde personele afet farkındalık eğitimleri verdiği anlatılarak, eğitimlerde personele acil durum, arama kurtarma, ilk yardım ve yangın tatbikatlarının uygulamalı olarak verildiği kaydedildi.

Kurum, kuruluş, iş yerleri ve özel konutlarda çıkması muhtemel yangınları önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik tatbikatlarda yapıldığı aktarılan açıklamada, bu tatbikatlarda çıkan yangınların nasıl söndürülmesi gerektiği ve tahliye işlemlerinin nasıl yapılmasına gerektiğine yönelik eğitimler verildiği bildirildi.

Açıklamada, öncelikle zabıta ekiplerince fen işleri şantiyelerinde devam ettirilen eğitimlerin daha sonra diğer birimlerdeki personele verileceği bilgisi paylaşıldı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Son Dakika Haberleri
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