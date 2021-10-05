Erzurum'da babasının av tüfeğiyle oynayan çocuk yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da babasının av tüfeğiyle oynayan çocuk yaralandı

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum'da babasının av tüfeğiyle oynayan çocuk yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı babasına ait ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Karayazı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı babasına ait ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

Yiğityolu Mahallesi'nde yaşayan A.M, evin yanındaki ahırda babası F.M'ye ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Tüfeğin ateş alması sonucu sağ göğsünden ağır yaralanan A.M, yakınlarının yardımıyla Karayazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.M, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada müdahale edilen A.M'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Bergen Seda Sayan Kubilay Aka Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum'da babasının av tüfeğiyle oynayan çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 15:40:46. #1.17#