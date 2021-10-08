Erzurum'da 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzurum'da 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 45 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

PASİNLER, ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Pasinler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 45 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Pasinler ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti istihbaratını alan Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 45 kilogram kubar esrar ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Amcasının öldürdüğü öne sürülmüştü! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklar beraat etti

Amcasının öldürdüğü öne sürülmüştü! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklar beraat etti

 Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeni yakılmış halde arazide bulundu

Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeni yakılmış halde arazide bulundu

 Husumetlisini bıçaklayarak öldüren şahıs, kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi de bacaklarından vurdu

Husumetlisini bıçaklayarak öldüren şahıs, kavgayı ayırmaya çalışan kişiyi de bacaklarından vurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen
Spor Aykut Kocaman Fatih Terim Marcao Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Mustafa Şentop Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum'da 45 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:01:14. #1.11#