Erzincan Valisi Sayın Mehmet Makas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Münasebetiyle Bir Mesaj Yayımladı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımlamıştır. Sayın Valimiz, mesajında şu görüşlere yer vermiştir: "Aziz Milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 98. yıldönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içeresindeyiz. Her türlü zorluğa, yokluğa ve imkansızlığa rağmen Milletimizin bağımsızlığına kavuşabilmek için kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekün inanç ve kararlılıkla giriştiği Kurtuluş Savaşı'mız, her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferin sonucunda; kahramanlarımız tarafından bizlere, geçmişimize gururla, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyet armağan edilmiştir. Büyük Önder Atatürk'ün "En Büyük Eserim" dediği Cumhuriyet'i korumak ve ilelebet yaşatmak; ülkemizin her alanda güçlenmesi ve ilerlemesi için var gücümüzle çalışmak, Ata'mızın gösterdiği hedef doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, hepimizin yegane görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız, bayrağımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Erzincanlı hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum. " demiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

