Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü Kura Çekim Listesi, Sınav Tarihi ve İstenilen Belgeler 11 Ekim 2021 - Haberler
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Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü Kura Çekim Listesi, Sınav Tarihi ve İstenilen Belgeler 11 Ekim 2021

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Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü Kura Çekim Listesi, Sınav Tarihi ve İstenilen Belgeler 11 Ekim 2021

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü Kura Çekim Listesi, Sınav Tarihi ve İstenilen Belgeler 11 Ekim 2021 Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğüne daimi işçi statüsünde alınacak 1 (bir) Sıhhi Tesisatçı adayına ait listeler 08. 10. 2021 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda belirlenmiştir.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü Kura Çekim Listesi, Sınav Tarihi ve İstenilen Belgeler 11 Ekim 2021 Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğüne daimi İşçi statüsünde alınacak 1 (bir) Sıhhi Tesisatçı adayına ait listeler 08. 10. 2021 tarihinde noter huzurunda çekilen kura sonucunda belirlenmiştir.

Sıhhi Tesisatçı (Asil-Yedek Liste)

Adaylar aşağıda belirtilen tarihte Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğünde sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaklardır. Asil listede yer almasına rağmen sınava katılmayan olduğu takdirde, katılmayan aday sayısı kadar yedek listede ismi ilk sırada yer alandan başlanmak suretiyle adaylar sırasıyla sınava alınacaktır.

Sınav Yeri Sınav Tarihi ve Saati

Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü 18. 10. 2021 10: 00

SINAVDA ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER:

Tüm Adaylardan;

Nüfus cüzdanı Mezuniyeti gösterir belge Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı (e-Devletten alınabilir) İkametgah İlmu haberi (e-Devletten alınabilir) Mesleğinde en az 2 yıl tecrübeli olduğunu gösterir Hizmet Dökümü (SGK Prim Dökümü)

Bilgi için: Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü

Organize Sanayi Bölgesi 1. Cd. No: 6 ERZİNCAN

Telefon : (0446) 251 12 10

(0446) 251 12 11

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Haber: Erzincan Tavuk Kombinası Müdürlüğü Kura Çekim Listesi, Sınav Tarihi ve İstenilen Belgeler 11 Ekim 2021 - Haberler
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