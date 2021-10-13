Erzincan Kombinamızdan Vali Mehmet Makas'a Ziyaret 13 Ekim 2021 - Haberler
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Erzincan Kombinamızdan Vali Mehmet Makas'a Ziyaret 13 Ekim 2021

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Erzincan Kombinamızdan Vali Mehmet Makas'a Ziyaret 13 Ekim 2021

Erzincan Kombinamızdan Vali Mehmet Makas'a Ziyaret 13 Ekim 2021 Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombina Müdürü Yunus Bostancı, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti.

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Kombinamızdan Vali Mehmet Makas'a Ziyaret 13 Ekim 2021 Et Ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombina Müdürü Yunus Bostancı, Erzincan Valisi Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Erzincan Tavuk Kombinası faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerin gerçekleştirildiği ziyarette, Kombina Müdürü Yunus BOSTANCI Erzincan Kombinasının çalışmaları hakkında Vali Makas'a bilgi verdi.

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