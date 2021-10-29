ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde Kar yağışı etkili oldu

Kar ve tipiye yakalanan koyun sürüsü mahsur kaldı, üzerleri beyaza bürünen ağaçlar görsel şölen oluşturdu

ERZİNCAN - Erzincan'da yağmur yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü. Çayırlı ilçesinde karla kaplanan arazide koyun sürüsü mahsur kaldı. Kardan üzeri beyaza bürünen çam ağaçları görsel bir şölen oluşturdu.

Doğu Anadolu bölgesindeki Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün sabah itibariyle Erzincan ve Erzurum ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu. Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kar yağışı Erzincan'ın yüksek kesimlerini beyaza büründürdü. Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinin köy ve yaylalarında kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Zaman zaman tipinin de etkili olduğu güzergahta yayladan ilçeye getirilmeye çalışılan koyun sürüsü mahsur kaldı. 29 Ekim'de Çayırlı ilçesi Turnaçayırı yaylasında kardan dolayı mahsur kaldıklarını sürünün çobanı cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Kar yağışı Erzincan'ın Refahiye ve İliç ile Kemah ilçeleri arasında da etkisini artırdı. Kemah ile Refahiye ilçeleri arasında bulunan 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, yağan karın ardından beyaza bürünen zemin ve çam ağaçlarıyla görsel şölen oluşturdu.

Tekçam Geçidi'nde, adeta kartpostallık görüntüler oluştu. Karla kaplanan ve sisin de etkili olduğu 1900 rakımlı Tekçam Geçidi, İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.