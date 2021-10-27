Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi üyelerine ve kadınlara yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

ERZİNCAN (Habermetre) - Sayın Valimizin Eşi Hanımefendi Elif Makas'ın himayelerinde kurulan Erzincan Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletim Kooperatifi üyelerine ve kadınlara yönelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Başöğretmen salonunda gerçekleşen eğitim ve bilgilendirme toplantısına; Sayın Valimizin Eşi Hanımefendi Elif Makas'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Cem Halil Mercimek, müdürlük uzmanları ve kooperatif üyeleri ile kadınlar katıldı. Programda, uzmanlar tarafından katılımcılara aile ve ticari faaliyetler konularında bilgiler verildi.

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