Erzincan'daki bıçaklı kavgada bir şüpheli tutuklandı - Haberler
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Erzincan'daki bıçaklı kavgada bir şüpheli tutuklandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'daki bıçaklı kavgada bir şüpheli tutuklandı

Erzincan'da iki taraf arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir şüpheli tutuklandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da iki taraf arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir şüpheli tutuklandı.

Kentte dün bir yediemin otoparkında çıkan tartışma sonrası iki kişiyi ağır yaraladıktan sonra polisin gözaltına aldığı A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan şüpheli A.T, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay dün bir yediemin otoparkında, icradan satışı gerçekleştirilen otobüsü almak için gelen A.T. (57) ile Y.K. (44) ve H.S. (57) arasında kavga çıkmış, A.T. yanındaki bıçakla Y.K. ve H.S'yi yaralamıştı.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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