Erzincan'daki Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek - Haberler
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Erzincan'daki Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Erzincan'daki Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek

Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan'daki Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabileceğini bildirdi.

ERZİNCAN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan'daki Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabileceğini bildirdi.

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzincan Valisi Mehmet Makas ve DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'un, beraberindekilerle Ballı Barajı inşaatında, Sulama pompaj istasyonları ile mertekli regülatöründe incelemelerde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürü Yavuz, yaptıkları yatırımlarla Erzincan'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya devam ettiklerini aktardı.

Vatandaşlara içme ile kullanma suyu temin etme ve derelerdeki taşkın riskini azaltma konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirten Yavuz,"Erzincan'ımızın hasretle beklediği Ballı Barajı'nın tamamlanması ile 10 bin 410 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım sayesinde birçok ürünün verimi ve çeşitliliğini artırarak üreticimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Erzincan'daki Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek

Erzincan'daki Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzincan'daki Ballı Barajı'nın tamamlanmasıyla 10 bin 410 dekarlık alanda sulu tarım yapılabilecek - Haberler
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