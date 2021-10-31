Erzincan'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 63 bin 432 lira ceza - Haberler
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Erzincan'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 63 bin 432 lira ceza

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 63 bin 432 lira ceza

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaban keçisi avladığı iddia edilen 2 kişiye 63 bin 432 lira ceza kesildi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde yaban keçisi avladığı iddia edilen 2 kişiye 63 bin 432 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü görevlileri, 2 kişinin kaçak yaban keçisi avladığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile DKMP görevlileri, ilçe kırsalında yürüttükleri çalışmada yeni avlanmış bir yaban keçisi tespit etti.

İncelemelerini sürdüren ekipler, yaklaşık 200 metre uzaklıkta C.K. ve İ.K'nin avlandığını belirledi.

Görevliler, bu kişilere 63 bin 432 lira idari para cezası uyguladı.

Erzincan'da yaban keçisi avlayan 2 kişiye 63 bin 432 lira ceza

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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