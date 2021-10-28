Erzincan'da küçük kızı akrep soktu!
Erzincan'ın Kemah ilçesinde evde 6 yaşındaki kız çocuğunu ayağından akrep soktu.
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde evde 6 yaşındaki kız çocuğunu ayağından akrep soktu.
Kemah ilçesine bağlı Esimli Köyünde meydana gelen olayda, gece saatlerinde ailesi bahçedeyken evde bulunan 6 yaşındaki Lizge Gül Sevindik'i ayağından akrep soktu.
Akrebin soktuğu kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
(Emin Ferhat Sevilir-İHA)