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Erzincan'da küçük kızı akrep soktu!

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Kemah ilçesinde evde 6 yaşındaki kız çocuğunu ayağından akrep soktu.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde evde 6 yaşındaki kız çocuğunu ayağından akrep soktu.

Kemah ilçesine bağlı Esimli Köyünde meydana gelen olayda, gece saatlerinde ailesi bahçedeyken evde bulunan 6 yaşındaki Lizge Gül Sevindik'i ayağından akrep soktu.

Akrebin soktuğu kız çocuğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(Emin Ferhat Sevilir-İHA)

Erzincan'da küçük kızı akrep soktu!

Erzincan'da küçük kızı akrep soktu!

Erzincan'da küçük kızı akrep soktu!

Erzincan'da küçük kızı akrep soktu!
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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