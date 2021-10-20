Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu Heyecanı Başlıyor

ERZİNCAN (Habermetre) - Valiliğimiz himayelerinde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile " Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu" başlıyor.

Tarihin çeşitli dönemlerinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehrimiz Erzincan'ın tanıtılmasına katkı sağlamak, ilimizin tarihi, kültürü ve doğal zenginlikleri ile turistik yönlerini ön plana çıkarmak, insanlarımızın fotoğraf sanatına ilgi duymasının amaçlandığı sanatsal etkinlik kapsamında fotoğraf severlerin buluşacağı "Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu" konulu ve toplamda 124 Bin TL ödüllü fotoğraf yarışması, 26-30 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecektir.

"Erzincan'da Kış Fotoğraf Maratonu" yarışmasına katılmak isteyen adaylar için yarışmaya ait tüm detaylar ileriki günlerde "www. erzincan. gov. tr" internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşılacaktır.

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